به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت روز جهانی داوطلب و با توجه به کوهستانی بودن بیش از ۹۰ درصد مناطق شهرستان هوراند دوره توان‌افزایی نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر هوراند با حضور ۳۵ نفر از داوطلبان برگزار شد.

اسلام غضنفری رئیس جمعیت هلال‌احمر هوراند گفت:این دوره با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و روحی، آموزش اصول پیمایش، مسیریابی در شیب و افزایش توان عملیاتی نجاتگران در منطقه کوهستانی و در شرایط متنوع آب‌وهوایی برگزار شد.

گفتنی است شرکت‌کنندگان در این دوره به تمرین‌های تخصصی، فعالیت‌های تیمی و مهارت‌های عملی امداد در کوهستان پرداختند مهارت‌هایی که به گفته مسئولان برای منطقه‌ای با شرایط سخت جغرافیایی مانند هوراند ضرورت دارد.