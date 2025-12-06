برگزاری دوره توانافزایی نجاتگران هلالاحمر هوراند
همزمان با روز جهانی داوطلب دوره توانافزایی نجاتگران هلالاحمر هوراند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به مناسبت روز جهانی داوطلب و با توجه به کوهستانی بودن بیش از ۹۰ درصد مناطق شهرستان هوراند دوره توانافزایی نجاتگران و امدادگران جمعیت هلالاحمر هوراند با حضور ۳۵ نفر از داوطلبان برگزار شد.
اسلام غضنفری رئیس جمعیت هلالاحمر هوراند گفت:این دوره با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و روحی، آموزش اصول پیمایش، مسیریابی در شیب و افزایش توان عملیاتی نجاتگران در منطقه کوهستانی و در شرایط متنوع آبوهوایی برگزار شد.
گفتنی است شرکتکنندگان در این دوره به تمرینهای تخصصی، فعالیتهای تیمی و مهارتهای عملی امداد در کوهستان پرداختند مهارتهایی که به گفته مسئولان برای منطقهای با شرایط سخت جغرافیایی مانند هوراند ضرورت دارد.