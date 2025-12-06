استاندار ایلام با تأکید بر نقش نخبگان دانشگاهی، از اختصاص دو میلیارد تومان برای بهبود خوابگاه‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دانشگاهی خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی و در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه ایلام در آستانه روز دانشجو با تاکید بر اینکه عبور از چالش‌های پیش‌روی توسعه استان بدون تکیه بر توان علمی و پژوهشی نخبگان دانشگاهی میسر نیست از اختصاص فوری دو میلیارد تومان برای تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف رفاه دانشگاهیان خبر داد.

وی دانشگاه را کانون اصلی توسعه علم‌محور و پیشران حرکت استان دانست و افزود: مدیران اجرایی برای حل‌وفصل اصولی مسائل استان در حوزه‌های مختلف، بیش از هر زمان دیگری به توان علمی، مشاوره‌های تخصصی و مشارکت نخبگان دانشگاهی نیازمندند.

استاندار ایلام در پاسخ به دغدغه‌های صنفی دانشجویان، از تزریق منابع مالی جدید خبر داد و عنوان کرد: مبلغ دو میلیارد تومان به صورت فوری و خارج از نوبت برای خرید تجهیزات ضروری خوابگاه‌ها از جمله یخچال و سایر نیازمندی‌ها اختصاص یافته است.

کرمی همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ورزشی در خوابگاه‌های دانشجویی تاکید کرد و یادآور شد: پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار جهت بهبود اماکن ورزشی و ساخت سالن سرپوشیده دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است تا فضایی با نشاط و استاندارد برای دانشجویان فراهم شود.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به معضل دیرینه رفت و آمد دانشجویان غیربومی استان اشاره و تصریح کرد: با مصوبه هیأت دولت، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با اختصاص بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ون (ناوگان اربعین) در حال تقویت و تأمین است که این ظرفیت در طول سال برای خدمت‌رسانی به دانشجویان و عموم مردم به کار گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: در کوتاه‌مدت نیز با هماهنگی شهرداری و دانشگاه، تدابیر لازم برای تسهیل تردد درون‌شهری و دسترسی آسان‌تر به پردیس دانشگاهی اندیشیده شده است.

کرمی با قدردانی از صراحت لهجه و دغدغه‌مندی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این دیدار، گفت: رویکرد اصیل دانشجوی انقلابی، پیگیری مطالبات به‌حق با نگاهی رو به جلو برای پیشرفت کشور است.

وی ادامه داد: ما برای جایگاه دانشگاه، اساتید و دانشجویان ارزش ویژه‌ای قائلیم و مصمم هستیم از این ظرفیت عظیم نخبگانی در بدنه مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های کلان استان بهره‌گیری کنیم.

استاندار ایلام با وعده تداوم جلسه‌های منظم با دانشجویان در طول سال، یادآور شد: انتظار ما از جامعه دانشگاهی و فرهیخته استان این است که در کنار اولویت اصلی خود که علم‌آموزی است، با ارائه راهکار‌های نوآورانه و علمی، بازوی مشورتی مدیریت ارشد استان در مسیر توسعه پایدار باشند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی به بیان بی‌پرده مشکلات و نقطه‌نظرات خود پیرامون مسائل زیرساختی، آموزشی، رفاهی و مدیریتی استان پرداختند.