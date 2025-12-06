پخش زنده
شامگاه جمعه، پنج شرکت فناور ایرانی پس از دیدارهای دوجانبه با همتایان روس خود، با حضور سفیر ایران در روسیه و معاونان وزارت ارتباطات دو کشور، توافقات خود را در قالب قرارداد رسمی ثبت کردند تا فصل تازهای از همکاریهای فناوری و نوآوری میان تهران و مسکو آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکتهای برتر فناور ایران و روسیه در پایان جلسات مشترک در مسکو، پنج قرارداد همکاری امضا کردند.
این شرکتهای فناور بخش خصوصی کشورمان در چارچوب رویداد پنجمین نشست کارگروه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مسکو سفر کردهاند و پس از دو روز دیدارها و مذاکرات با همتایان روسی خود، جمعه شب، برخی توافقات خود را در قالب قرارداد همکاری به امضا رساندند.
سفیر ایران در فدراسیون روسیه با بیان اینکه در دوران طلایی روابط تهران و مسکو قرار داریم، به امضای معاهده جامع راهبردی توسط رؤسای جمهور دو کشور در دی ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تحت تدابیر عالیه رهبران دو کشور و اهداف بزرگی که برای ما ترسیم کردند باید به سمت گسترش روابط دو کشور در حوزههای مختلف حرکت کنیم.
کاظم جلالی افزود: در همین چارچوب، اقدام فاخر شرکتهای مختلف فناوری و به ویژه وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران را که با اراده قوی در پی گسترش روابط در این حوزهها است، تشکر میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: ایران و روسیه دارای ظرفیتهای بسیاری هستند و همکاریهای ما میتواند حتماً برای دو کشور ثمربخش باشد.
سفیر ایران در مسکو با اشاره به حضور فعال جوانان در جمع نمایندگان شرکتهای برتر فناوری کشورمان در این رویداد تصریح کرد: شمار زیادی از جوانان با استعداد در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله آیتی، آیسیتی و هوش مصنوعی مشغول فعالیت هستند و حتی حضور تعدادی از آنها در برخی شرکتهای بزرگ جهان نیز زمینهساز پیشرفت آنها شده است.
وی افزود: رفتوآمد شرکتهای فناور و جلسات رو در رو علاوه بر ثمربخشی در حوزه منافع دو ملت، میتواند در افزایش شناخت طرفین نیز مؤثر باشد.
معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه نیز در این آئین با ابراز خرسندی از برگزاری موفق پنجمین نشست کارگروه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: قراردادها و تفاهمنامههایی که امروز نتایج آن را شاهد بودیم، حاصل تلاشهای مستمر در سالهای گذشته است.
الکساندر شویتووف افزود: امروز توانستیم نتایج زحمات چند ساله خود را همراه با شرکتهایی که با هم کار میکنند، جشن بگیریم و با اطمینان بگوییم که امروز همکاری به شکل قطعی ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون قراردادها و تفاهمنامههای زیادی میان دو کشور امضا شده است ولی میخواهم توجه شما را جلب کنم به این موضوع که با توجه به اینکه این همه مدت همدیگر را میشناسیم، هنوز هم در تعاملات ما حوزههای جدید همکاری گشوده میشود، عرصههایی که به نفع مردم و کشورهایمان است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این آئین گفت: جلسات و تفاهمنامههای حاصل شده در روز جاری، نتیجه سه سال پیگیری مستمر همکاریها بین دو وزارتخانه و شرکتهای بخش خصوصی دو کشور بود.
میثم عابدی در ادامه از شرکتهای ایرانی و روسی خواست که به صورت جدی اجرایی شدن توافقات و تفاهمنامه را پیگیری و در صورت وجود موانع و مسائل، آنها را در تعامل با بخشهای دولتی دو کشور از میان بردارند.
وی با بیان اینکه ایران و روسیه میتوانند دستور کار جدیدی در زمینه بازارهای مشترک در کشورهای ثالث را برای خود تعریف کنند، ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده و برپایی ششمین نشست کارگروه مشترک دو کشور (در تهران)، قراردادهایی نیز در این راستا امضا شود.