پخش زنده
امروز: -
بر اساس آمار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، شمار بیماران مبتلا به آنفلوانزا که در بیمارستانهای این کشور در هفته گذشته بستری بودند، ۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که بیمارستانهای دولتی در سراسر این کشور را اداره میکند، اعلام کرد: در هفته گذشته به طور متوسط روزانه ۱۷۱۷ بیمار در بیمارستان ها به علت ابتلا به آنفلوانزا بستری بودند که ۶۹ نفر از آنان به علت وضعیت بد جسمانی در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند.
براساس گزارش این سازمان، پارسال، در هفته مورد نظر ۱۰۹۸ مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستانهای انگلیس بستری بودند که ۳۹ نفر از آنان در بخش مراقبتهای ویژه بودند.
روزنامه گاردین نوشت: شمار بیماران مبتلا به آنفلوانزا که در هفته گذشته در بیمارستانهای انگلیس بستری بودند، از تعداد سال ۲۰۲۳ میلادی نیز بیشتر بود زیرا در آن سال هر هفته به طور میانگین ۲۴۳ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستانها بستری بودند.
به نوشته این روزنامه، در روز ۳۰ نوامبر امسال ۲۰۴۰ بیمار آنفلوانزا در تختهای بیمارستانی در سراسر انگلیس بستری بودند که افزایش شدید ۷۴ درصدی در مقایسه با همان روز در سال ۲۰۲۴ را نشان داد.
فصل آنفلوانزا در انگلیس، امسال زودتر از حد معمول شروع شده و به گفته کارشناسان هنوز به اوج خود نرسیده است زیرا فشار بر بیمارستانها احتمالاً در آستانه کریسمس افزایش مییابد.
خبرهای منتشر شده از برخی مناطق همچنین از افزایش معطلی بیماران در اورژانس بیمارستانها و بستری کردن بیماران در راهروی بیمارستانها به علت نبود تخت خالی در بخشها حکایت دارد، موضوعی که بارها در انگلیس خبر ساز شده است.
به نوشته روزنامه گاردین، دوران اوج مراجعه بیماران مبتلا به آنفلوانزا به بیمارستانهای انگلیس، امسال با زمان اعتصاب پزشکان در این کشور مصادف شده که قرار است هزاران پزشک در اعتراض به کمبود امکانات، پایین بودن دستمزدها و شرایط شغلی دست از کار بکشند.
این در حالی است که صف حدود ۶.۵ میلیون نفری بیماران منتظر درمان در بیمارستانهای دولتی این کشور نارضایتیهای مردمی از نظام بهداشت و درمان این کشور را به اوج رسانده است.