به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون اداره کل شیلات آذربایجان شرقی گفت: در این کارگاه که با هدف آموزش برای پرورش انواع آبزیان برگزار شد ۵۰ دانش آموز و هنر آموز هنرستان کشاورزی مراغه شرکت داشتند.

مجید نصرتلو افزود: دانش آموزان در این دوره با انواع ماهی‌ها، روش‌های پرورش و بازاریابی آشنا شدند.

وی اضافه کرد: تشویق دانش آموزان امور دام برای پرورش ماهی و فعالیت در امور کارشناسی آبزی پروی از دیگراهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.

به گفته معاون اداره کل شیلات استان، این دوره‌ها در هنرستان‌های شهرستان‌های تبریز و سراب نیز با شرکت ۱۰۰ نفردانش آموز و هنر آموز برگزارخواهد شد.

وی افزود: آموزش پرورش ماهی برای دانش آموزان هنرستانی بهترین راه برای افزایش علمی تولید انواع ماهی در استان است.

نصرتلو افزود: آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های غیر ساحلی با تولید ۱۱ هزار تن انواع ماهی رتبه نهم کشور را دارد.