پخش زنده
امروز: -
کارگاه آموزشی آبزی پروری نخستین بار در استان آذربایجان شرقی برای دانش آموزان هنرستان کشاورزی مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون اداره کل شیلات آذربایجان شرقی گفت: در این کارگاه که با هدف آموزش برای پرورش انواع آبزیان برگزار شد ۵۰ دانش آموز و هنر آموز هنرستان کشاورزی مراغه شرکت داشتند.
مجید نصرتلو افزود: دانش آموزان در این دوره با انواع ماهیها، روشهای پرورش و بازاریابی آشنا شدند.
وی اضافه کرد: تشویق دانش آموزان امور دام برای پرورش ماهی و فعالیت در امور کارشناسی آبزی پروی از دیگراهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.
به گفته معاون اداره کل شیلات استان، این دورهها در هنرستانهای شهرستانهای تبریز و سراب نیز با شرکت ۱۰۰ نفردانش آموز و هنر آموز برگزارخواهد شد.
وی افزود: آموزش پرورش ماهی برای دانش آموزان هنرستانی بهترین راه برای افزایش علمی تولید انواع ماهی در استان است.
نصرتلو افزود: آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استانهای غیر ساحلی با تولید ۱۱ هزار تن انواع ماهی رتبه نهم کشور را دارد.