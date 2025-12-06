پخش زنده
سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از فردا از غرب کشور وارد میشود و تا روز چهارشنبه با گسترش فعالیت خود، مناطق بیشتری در نیمه غربی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز شنبه، در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در کرمان و شمال هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد.
فردا با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و غرب گیلان، بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیشبینی میشود.
دوشنبه نیز ضمن تشدید بارش در شمال غرب و غرب کشور، گستره فعالیت این سامانه به شمال خوزستان، چهارمحالوبختیاری، ایلام، لرستان، همدان و مرکزی، غرب سواحل خزر و نیز برخی مناطق در خراسان شمالی و برخی مناطق جنوبی البرز شامل استانهای قزوین، البرز و تهران نیز کشیده خواهد شد.
از دوشنبه در شمال غربی کشور علاوه بر بارش باران، کاهش نسبی دما، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.
سهشنبه، بارش در این مناطق ذکر شده ادامه مییابد.
چهارشنبه، ضمن تشدید مجدد بارش در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور، سامانه بارشی مناطق بیشتری در نیمه غربی کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
شایان ذکر است، تا ظهر یکشنبه در برخی کلانشهرها در اثر تجمع آلایندههای جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیشبینی میشود.