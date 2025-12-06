افزایش پروازهای مسیر ساری - تهران
سرپرست اداره کل فرودگاههای مازندران از افزایش پروازهای مسیر ساری - تهران و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی وارش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، شهرام محمدی اطاقسرا از افزایش پروازهای مسیر ساری - تهران و بالعکس خبر داد و گفت: با استقبال و درخواست مردم و پیگیریهای صورت گرفته پروازهای مسیر ساری - تهران هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه انجام میشود.
او افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم جمعه جابجایی مسافران در مسیر تهران - ساری و بالعکس را انجام میدهد.
او ادامه داد: بر اساس برنامه جدید پرواز ساری به تهران ساعت ۶ صبح روزهای شنبه و پرواز ب تهران - ساری ساعت ۲۰ خواهد بود.
سرپرست اداره کل فرودگاههای مازندران گفت: پرواز ساری به تهران در روزهای دوشنبه ساعت ۶:۳۰ و پرواز تهران ساری ساعت ۱۹ است.
محمدی اطاقسرا گفت: چهارشنبهها نیز یک پرواز در مسیر تهران به ساری و در ساعت ۱۹:۳۰ انجام خواهد شد.