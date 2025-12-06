

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، شهرام محمدی اطاقسرا از افزایش پرواز‌های مسیر ساری - تهران و بالعکس خبر داد و گفت: با استقبال و درخواست مردم و پیگیری‌های صورت گرفته پرواز‌های مسیر ساری - تهران هر هفته روز‌های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه انجام می‌شود.

او افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم جمعه جابجایی مسافران در مسیر تهران - ساری و بالعکس را انجام می‌دهد.

او ادامه داد: بر اساس برنامه جدید پرواز ساری به تهران ساعت ۶ صبح روز‌های شنبه و پرواز ب تهران - ساری ساعت ۲۰ خواهد بود.





سرپرست اداره کل فرودگاه‌های مازندران گفت: پرواز ساری به تهران در روز‌های دوشنبه ساعت ۶:۳۰ و پرواز تهران ساری ساعت ۱۹ است.

محمدی اطاقسرا گفت: چهارشنبه‌ها نیز یک پرواز در مسیر تهران به ساری و در ساعت ۱۹:۳۰ انجام خواهد شد.