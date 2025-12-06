پخش زنده
استاندار کرمان گفت:تئاتر وهنر نمایش ابزاری کارآمد برای تقویت سرمایه اجتماعی، امید و انسجام اجتماعی در جامعه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان با اشاره به نیاز کشور و استان به تقویت این مؤلفهها، گفت: تئاتر کرمان با پشتوانه پیشکسوتان، سابقه درخشان و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، میتواند پیشتاز توسعه فرهنگی این استان باشد.
وی افزود: تئاتر و هنر نمایش نزدیکترین هنر به روح انسانی و زندهترین گونه هنری است و ابزاری کارآمد برای تقویت سرمایه اجتماعی، امید و انسجام اجتماعی در جامعه به شمار میرود.
وی با اشاره به برنامه کرمان بر فراز با هدف ارتقای جایگاه استان، گفت: محور این برنامه، تقویت هویت کرمان است که ریشه در فرهنگ دارد و هنر تئاتر بیش از هر هنر دیگری میتواند در این رسالت فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کند.
استاندار کرمان با ابراز امیدواری نسبت به درخشش تئاتر استان، به فرصتهای پیشرو از جمله میزبانی بخشی از جشنواره تئاتر فجر و برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: رویدادهای تعیین شده در این برنامه؛ کرمان را به استانی «رویداد محور» تبدیل خواهد کرد و تئاتر میتواند جایگاه محوری خود را در برنامههای فرهنگی و اجتماعی نشان دهد.
در این مراسم همچنین از پروفسور فرهاد ناظر زاده کرمانی، چهره ماندگار هنرهای نمایشی و پژوهشگر برجسته تئاتر، تجلیل شد و یکی از سالنهای تالار فرهنگ و هنر به نام پروفسور ناظر زاده نامگذاری و از تابلوی سالن رونمایی شد.