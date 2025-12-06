محصول بومی و نوآورانه استان خراسان جنوبی سرکه فراسودمند زرشک، محصولی گیاه‌پایه با ویژگی‌های بالقوه در بهبود عملکرد متابولیک و کاهش چربی‌های خون است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، سرکه فراسودمند زرشک را محصولی گیاه‌پایه با ویژگی‌های بالقوه در بهبود عملکرد متابولیک و کاهش چربی‌های خون عنوان کرد و گفت:فرآوری علمی و اصولی میوه زرشک می‌تواند ضمن حفظ ترکیبات زیست‌فعال و افزایش پایداری فیزیک و شیمیایی آن، به ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی در زنجیره تولید این محصول استراتژیک منجر شود.

حسینی افزود: روش تولید این سرکه به گونه‌ای طراحی شده است که با حداقل تخریب ترکیبات مؤثره، بیشترین ظرفیت تغذیه‌ای و درمانی زرشک حفظ شود.

وی گفت: در تولید این فرآورده از زرشک‌های با کیفیت که از لحاظ شکل ظاهری بازار پسندی کمتری داشته و برای عرضه مستقیم به بازار مناسب نیستند، استفاده می‌شود؛ این رویکرد علاوه بر بهره‌وری اقتصادی و کاهش ضایعات کشاورزی، می‌تواند در صورت توسعه صنعتی، افزایش اشتغال‌زایی، توسعه صنایع تبدیلی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به تمایز سرکه فراسودمند زرشک با سرکه‌های تقطیری رایج بازار گفت: در حال حاضر، بخش عمده سرکه‌های موجود در بازار از نوع تقطیری و فاقد هرگونه پایه گیاهی یا فرآیند تخمیری طبیعی‌اند؛ این محصولات گرچه خاصیت اسیدی دارند و به‌عنوان نگهدارنده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما فاقد ترکیبات زیست‌فعال، آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌های طبیعی موجود در سرکه‌های تخمیری هستند.

حسینی افزود: مصرف مداوم سرکه‌های تقطیری می‌تواند منجر به تحریک غشای مخاطی معده و مری، برهم‌زدن تعادل اسید و باز معده، تخریب مینای دندان و افزایش احتمال زخم‌های گوارشی شود. همچنین، نبود ترکیبات فیتوشیمیایی مفید در این محصولات ممکن است به کاهش فلور میکروبی مفید روده و تضعیف عملکرد کبد در متابولیسم چربی‌ها منجر شود.

وی گفت: در مقابل، سرکه فراسودمند زرشک به‌واسطه منشأ طبیعی و فرآیند تخمیری کنترل‌شده خود، دارای ترکیبات زیست‌فعال مؤثر و خواص تغذیه‌ای بارز است.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به جنبه‌های تغذیه‌ای و درمانی این محصول گفت: با مکانیسم‌های متعددی از جمله بهبود متابولیسم گلوکز، کاهش مقاومت به انسولین، تنظیم فشار خون، مهار پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش چربی‌های انباشته در کبد، در بهبود سلامت متابولیک بدن نقش دارند. بر اساس یافته‌های پژوهشی اولیه، مصرف منظم سرکه فراسودمند زرشک در مقادیر ۱۰ تا ۳۰ میلی‌لیتر در روز (معادل ۲ تا ۶ قاشق غذاخوری) می‌تواند موجب بهبود فرآیند هضم، کنترل وزن، کاهش چربی‌های مضر خون (LDL و تری‌گلیسرید) و کاهش التهاب سیستمیک گردد.

حسینی افزود: حضور آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در این فرآورده از طریق مهار رادیکال‌های آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو، موجب محافظت از سلول‌های کبدی می‌شود. در نتیجه، این محصول می‌تواند به عنوان مکمل تغذیه‌ای ـ درمانی مؤثر در پاکسازی و بهبود عملکرد کبد مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: زرشک، به عنوان گیاه بومی و محصول استراتژیک استان خراسان جنوبی که به «یاقوت سرخ» شهرت دارد، از ظرفیت بالایی برای توسعه فرآورده‌های دارویی و فراسودمند برخوردار است. تولید محصولی مانند سرکه فراسودمند زرشک گامی مهم در مسیر تجاری‌سازی دانش بومی، ارتقای سلامت تغذیه‌ای جامعه و کاهش بخشی از ضایعات این محصول ارزشمند به شمار می‌رود.