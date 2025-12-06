

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: با آغاز کشت پاییزه، ۵۲۹ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شرهستان زیر کشت سیر رفت و پیش بینی می‌شود ۳ هزار و ۸۵۹ تن سیر تولید شود.

معصومه صفری اوریمی افزود: ۳۷۳ هکتار سیر خشک با عملکرد ۷ تن در هکتار و ۱۵۶ هکتار سیر‌تر با عملکرد ۸ تن در هکتار در مزارع کشت شد.





او با بیان اینکه هزار و ۱۵۰ کشاورز امسال در زمین‌های زراعی خود سیر کاشتند، ادامه داد:پیش بینی می‌شود ۲ هزار و ۶۱۱ تن سیر خشک و ۱ هزار و ۲۸۰ تن سیر‌تر تولید شود





سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: به دلیل بالا بودن قیمت سیر، زراعت این محصول در مقایسه با دیگر زراعت ها، از مزیت اقتصادی خوبی برخوردار است

صفری اوریمی افزود: کشت سیر به کشاورزانی که زمین کشاورزی با آب مطمئن دارند توصیه می‌شود





سیر در آب و هوای سرد و معتدل سردسیری به خوبی رشد می‌کند و کشت آن در پاییز دو تا چهار برگ تولید می‌کنند و قبل از زمستان ریشه تولید خواهد کرد و می‌تواند در برابر برف و یخبندان دیرهنگام بهاره مقاومت کند.