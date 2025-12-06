کشت ۵۲۹ هکتار سیر در مزارع قائم شهر
۵۲۹ هکتار سیر خشک و سیرتر در زمینهای کشاورزی این شهرستان زیر کشت رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: با آغاز کشت پاییزه، ۵۲۹ هکتار از زمینهای کشاورزی این شرهستان زیر کشت سیر رفت و پیش بینی میشود ۳ هزار و ۸۵۹ تن سیر تولید شود.
معصومه صفری اوریمی افزود: ۳۷۳ هکتار سیر خشک با عملکرد ۷ تن در هکتار و ۱۵۶ هکتار سیرتر با عملکرد ۸ تن در هکتار در مزارع کشت شد.
او با بیان اینکه هزار و ۱۵۰ کشاورز امسال در زمینهای زراعی خود سیر کاشتند، ادامه داد:پیش بینی میشود ۲ هزار و ۶۱۱ تن سیر خشک و ۱ هزار و ۲۸۰ تن سیرتر تولید شود
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: به دلیل بالا بودن قیمت سیر، زراعت این محصول در مقایسه با دیگر زراعت ها، از مزیت اقتصادی خوبی برخوردار است
صفری اوریمی افزود: کشت سیر به کشاورزانی که زمین کشاورزی با آب مطمئن دارند توصیه میشود
سیر در آب و هوای سرد و معتدل سردسیری به خوبی رشد میکند و کشت آن در پاییز دو تا چهار برگ تولید میکنند و قبل از زمستان ریشه تولید خواهد کرد و میتواند در برابر برف و یخبندان دیرهنگام بهاره مقاومت کند.