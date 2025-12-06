به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ هادی نجفی صالح گفت: به دنبال اعلام خبر انفجار یک ساختمان در محله خضر بر اثر نشت گاز موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان همدان قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که منزل بر اثر انفجار به شدت تخریب شده و جسد فردی ۳۲ ساله به هویت معلوم در داخل ساختمان کشف شد.

سرهنگ نجفی تأکید کرد: در بررسی‌های مأموران معلوم شد که فرد مذکور با ضربات متعدد چاقو یا وسیله تیز به قتل رسیده است.

او تصریح کرد: همچنین مشخص شد قتل در شب گذشته انجام شده و منزل مذکور نیز امروز بر اثر نشت گاز که احتمالا عمدی هم بوده، منفجر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.