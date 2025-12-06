پخش زنده
عملیات پیشآگاهی و مهار آفت مگس مدیترانهای در ۲هزار و ۱۰۰ باغهای نور انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از اجرای طرح پایش و کنترل آفت مگس میوه مدیترانهای در سطح ۲۱۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: برنامهای گسترده برای رصد و مدیریت آفت مگس میوه مدیترانهای از ابتدای سال جاری در سطح وسیعی از باغات این منطقه در حال اجراست.
صادقی با بیان اینکه بیش از ۲۱۰۰ هکتار از باغات تحت پایش مستقیم کارشناسان قرار گرفته است، افزود: در این عملیات، ۴ ایستگاه پیشآگاهی فعال شده و از ابزارهایی مانند ۱۷ تله فرمونی، کارتهای زرد چسبنده، تلههای غذایی و سراتینکس برای ردیابی دقیق آفت استفاده میشود.
او ادامه داد: مگس میوه مدیترانهای به عنوان یکی از مخربترین آفات باغی، با روشهای پیشآگاهی و نظارت مداوم قابل کنترل است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: که علاوه بر روشهای مکانیکی و شیمیایی، رعایت اصول بهداشت باغ از جمله جمعآوری میوههای ریختهشده و دفن بهداشتی آنها، نقش کلیدی در کاهش جمعیت این آفت دارد.