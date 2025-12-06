به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، مبلغ یک هزار و ۷۹ میلیارد تومان از مطالبات معوق مراکز درمانی و داروخانه‌های استان وصول شده و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به روال عادی بازگشته است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: گزارش‌های رسیده از مراکز درمانی نشان می‌داد که عدم پرداخت بدهی‌های معوق از سوی برخی شرکت‌های بیمه، موجب اختلال در روند خدمات‌رسانی و تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان این مراکز شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صورت تخصصی به موضوع ورود و موارد مربوطه را پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس دستورات قضائی لازم برای بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت‌هاصادر گردید و موضوع در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت تا از شکل‌گیری نارضایتی عمومی و ایجاد وقفه در خدمات درمانی جلوگیری شود.

رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه با تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی استان، از آنها خواسته شد ظرف ۴۸ ساعت بدهی‌های معوق خود را تعیین تکلیف کنند و هشدار لازم نیز درباره معرفی شرکت‌های متخلف به مراجع ذیصلاح ارائه شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که پیش از پایان مهلت مقرر، جلساتی با مدیران شرکت‌های بیمه برگزار و موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد، اظهارداشت: در نتیجه این اقدامات، تمامی بیمه‌های تکمیلی و برخی بیمه‌های پایه بدهی‌های خود را به مبلغ ۸۷۴ میلیارد تومان پرداخت کردند.

وی افزود: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان که از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ پرداختی به مراکز درمانی نداشت، طی نشستی با حضور مسئولان قضائی و مدیران این سازمان، موضوع در قالب تشکیل «کمیته وصول مطالبات معوق» به‌صورت ویژه پیگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: براساس گزارش‌های دریافتی، تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات معوق مراکز درمانی دولتی و خصوصی و داروخانه‌های استان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و مراکز درمانی نیز خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان را مطابق روال گذشته ادامه می‌دهند.