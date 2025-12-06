پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: بامداد ۱۵ آذرماه، یک دستگاه اتوبوس در محور کمربندی شرقی بهسوی بیستون واژگون شد که بر اثر این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،دکتر قلعه سفیدی افزود :این حادثه در ساعت ۲:۵۳ بامداد رخ داد و پس از اعلام به مرکز فوریتهای پزشکی، نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه به سرعت در محل حاضر شدند.
مصدومان با استفاده از آمبولانسها و اتوبوسآمبولانس به بیمارستان آیتالله طالقانی برای ادامه روند درمان منتقل شدند.