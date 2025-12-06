پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۵ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- رایزنیهای غیر رسمی، شی و ماکرون در چنگدو چین
- سخنگوی وزارت خارجه چین: از ایالات متحده میخواهیم حساسیت بالای مسئله تایوان را درک کند
- وزارت بازرگانی چین: پایان شکایت اتحادیه اروپا از چین نزد سازمان تجارت جهانی، "یک گزینه صحیح" است
- طولانیترین پرواز جهان با اتصال شانگهای به بوئنوس آیرس آغاز شد
- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: اقدام تلافیجویانه ما در واکنش به تحریم نهادهای اطلاعاتی و شهروندان روسیه «اجتنابناپذیر» است
- محمود عباس از شی جینپینگ برای اعلام کمک جدید چین به فلسطین قدردانی کرد
- ایران میگوید: آمریکا به بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است
- مدیرعامل انجمن صادرات سویای آمریکا: تجارت سویا میتواند نمونه خوبی از همکاری بین چین و آمریکا باشد
- چین با ایالات متحده در مورد مسائل مواد مخدر براساس برابری و احترام متقابل همکاری خواهد کرد
گلوبال تایمز
- جنگلزایی چین منجر به گسترش زیستگاه برای ۷۳.۶ درصد از گونههای پرندگان شده است
- تاکید شی جینپینگ بر ترویج توسعه پایدار و باثبات روابط چین و فرانسه
- وزیر خارجه آفریقای جنوبی: آمریکا حق ندارد به صورت یکجانبه آفریقای جنوبی را از چارچوب گروه ۲۰ اخراج کند
- نشست پایان سال وزرای امور خارجه ناتو، صحنه وخامت روابط آمریکا و اروپا
- چین خواستار مقاومت جهان در برابر یکجانبه گرایی شد
- دانشمند چینی برنده جایزه جهانی خاک گلینکا ۲۰۲۵ شد
- پرواز مستقیم چین و آرژانتین به معنای چیزی فراتر از یک مسیر هوایی جدید است
- گفتوگوهای روسیه و هند با سفر غیررسمی پوتین به هند
سی جی تی ان
- چین ۲ ماهواره جدید را با یک موشک حامل به فضا پرتاب کرد
- چین هرگز اجازه احیای نظامیگری ژاپن را نخواهد داد
- دیدار رؤسای جمهور چین و فرانسه در شهر چنگدو
- همسران رئیسان جمهوری چین و فرانسه از تئاتر هنر خلق پکن بازدید کردند
- گسترش حمایت مالی فراگیر چین از کسبوکارهای کوچک طی بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵
- برپایی نمایشگاه فناوری دریایی چین ۲۰۲۵ در شانگهای
چاینا دیلی
- افزایش علاقمندانی دانشجویان چینی برای تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور
- تولید نفت شیل در داکینگ چین به یک میلیون تن رسید
- هنگ کنگ ممکن است سیگار کشیدن در ساختمانها را ممنوع کند
- دیدار غیر رسمی روسای جمهور چین و فرانسه
- موشک چینی دو ماهواره جدید را به فضا پرتاب کرد
- افزایش ۵۱ درصدی مبتلایان به آنفولانزا در چین
- سازمان ملل خواستار خروج اسرائیل از سرزمین فلسطین و سوریه شد
روزنامه مردم
- دیدار غیر رسمی شی و ماکرون در چنگدو چین
- صنعت رو به رشد کاشت و فرآوری بامبو، گیاهی با مزایای زیست محیطی و اقتصادی
- دوبرابرشدن درآمد صنعت رباتیک چین در پنج سال
- هاربین آماده برگزاری بیست و هفتمین دوره دنیای یخ و برف
- گفتگوی ویدیویی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری آمریکا و نماینده تجاری این کشور
- چین ۳۵.۵ میلیارد یوان برای برنامههای اشتغال آفرینی تخصیص میدهد
- نیویورک تایمز از وزارت دفاع آمریکا به دلیل قوانین محدود کننده در مورد رسانهها شکایت میکند
- طولانیترین پرواز جهان با اتصال شانگهای به بوئنوس آیرس آغاز شد