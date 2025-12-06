به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۵ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- رایزنی‌های غیر رسمی، شی و ماکرون در چنگدو چین

- سخنگوی وزارت خارجه چین: از ایالات متحده می‌خواهیم حساسیت بالای مسئله تایوان را درک کند

- وزارت بازرگانی چین: پایان شکایت اتحادیه اروپا از چین نزد سازمان تجارت جهانی، "یک گزینه صحیح" است

- طولانی‌ترین پرواز جهان با اتصال شانگهای به بوئنوس آیرس آغاز شد

- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: اقدام تلافی‌جویانه ما در واکنش به تحریم نهاد‌های اطلاعاتی و شهروندان روسیه «اجتناب‌ناپذیر» است

- محمود عباس از شی جین‌پینگ برای اعلام کمک جدید چین به فلسطین قدردانی کرد

- ایران می‌گوید: آمریکا به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است

- مدیرعامل انجمن صادرات سویای آمریکا: تجارت سویا می‌تواند نمونه خوبی از همکاری بین چین و آمریکا باشد

- چین با ایالات متحده در مورد مسائل مواد مخدر براساس برابری و احترام متقابل همکاری خواهد کرد

گلوبال تایمز

- جنگلزایی چین منجر به گسترش زیستگاه برای ۷۳.۶ درصد از گونه‌های پرندگان شده است

- تاکید شی جین‌پینگ بر ترویج توسعه پایدار و باثبات روابط چین و فرانسه

- وزیر خارجه آفریقای جنوبی: آمریکا حق ندارد به صورت یکجانبه آفریقای جنوبی را از چارچوب گروه ۲۰ اخراج کند

- نشست پایان سال وزرای امور خارجه ناتو، صحنه وخامت روابط آمریکا و اروپا

- چین خواستار مقاومت جهان در برابر یکجانبه گرایی شد

- دانشمند چینی برنده جایزه جهانی خاک گلینکا ۲۰۲۵ شد

- پرواز مستقیم چین و آرژانتین به معنای چیزی فراتر از یک مسیر هوایی جدید است

- گفت‌و‌گو‌های روسیه و هند با سفر غیررسمی پوتین به هند

سی جی تی ان

- چین ۲ ماهواره جدید را با یک موشک حامل به فضا پرتاب کرد

- چین هرگز اجازه احیای نظامی‌گری ژاپن را نخواهد داد

- دیدار رؤسای جمهور چین و فرانسه در شهر چنگ‌دو

- همسران رئیسان جمهوری چین و فرانسه از تئاتر هنر خلق پکن بازدید کردند

- گسترش حمایت مالی فراگیر چین از کسب‌وکار‌های کوچک طی بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵

- برپایی نمایشگاه فناوری دریایی چین ۲۰۲۵ در شانگهای

چاینا دیلی

- افزایش علاقمندانی دانشجویان چینی برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

- تولید نفت شیل در داکینگ چین به یک میلیون تن رسید

- هنگ کنگ ممکن است سیگار کشیدن در ساختمان‌ها را ممنوع کند

- دیدار غیر رسمی روسای جمهور چین و فرانسه

- موشک چینی دو ماهواره جدید را به فضا پرتاب کرد

- افزایش ۵۱ درصدی مبتلایان به آنفولانزا در چین

- سازمان ملل خواستار خروج اسرائیل از سرزمین فلسطین و سوریه شد

روزنامه مردم

- دیدار غیر رسمی شی و ماکرون در چنگدو چین

- صنعت رو به رشد کاشت و فرآوری بامبو، گیاهی با مزایای زیست محیطی و اقتصادی

- دوبرابرشدن درآمد صنعت رباتیک چین در پنج سال

- هاربین آماده برگزاری بیست و هفتمین دوره دنیای یخ و برف

- گفتگوی ویدیویی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری آمریکا و نماینده تجاری این کشور

- چین ۳۵.۵ میلیارد یوان برای برنامه‌های اشتغال آفرینی تخصیص می‌دهد

- نیویورک تایمز از وزارت دفاع آمریکا به دلیل قوانین محدود کننده در مورد رسانه‌ها شکایت می‌کند

- طولانی‌ترین پرواز جهان با اتصال شانگهای به بوئنوس آیرس آغاز شد