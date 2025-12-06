به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ به گفته متخصصان بیماری‌های تنفسی درباره باور‌های درست ونادرست درمان سرفه، بیشتر سرفه‌ها ناشی از سرماخوردگی هستند و ویروس‌ها باید مسیر طبیعی خود را طی کنند. شربت‌های ضدسرفه ویروس را درمان نمی‌کنند، اما می‌توانند گلو را تسکین دهند.

برای سرفه خشک، ترکیباتی مثل بالسام‌ها یا شربت‌های شیرین بر پایه گلیسیرین می‌توانند همچون یک لایه محافظ، گلو را بپوشانند و خشکی را کاهش دهند.

برخی شربت‌ها هم حاوی موادی مثل دکسترومتورفان هستند که ادعا می‌شودسرفه را مهار می‌کند، اما تأثیر آن بسیار محدود است و مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند وابستگی ایجاد کند.

ترکیب دیگری به‌نام لوومنتول که در شربت‌های سرفه خلط‌دار است، فقط با ایجاد حس خنکی در گلو، احساس تحریک را به صورت موقتی پنهان می‌کند.

آنتی‌هیستامین‌های خواب‌آور هم فقط کمک می‌کنند بهتر بخوابید، اما خود سرفه را درمان نمی‌کنند.

شواهد محکمی هم مبنی بر تاثیر جدی عصاره‌های گیاهی مثل آویشن یا اسکویل نیست.

ترکیب گرم عسل و لیمو همان اثر تسکینی شربت‌های معمولی را دارد.

بررسی معتبر «کوکرین» نشان داده که در کودکان بالای یک سال، عسل و لیمو می‌تواند تا حدی به بهبود سرفه‌های سرماخوردگی کمک کند.

سرفه واکنش طبیعی بدن است و این واکنش طبیعی بدن برای خارج کردن خلط و ترشحات است و بیرون آوردن آن می‌تواند به باز شدن راه‌های هوایی کمک کند. تنها زمانی باید نگران رنگ ترشحات باشید که قهوه‌ای تیره است، چون ممکن است نشانه وجود خون باشد.

بیشتر سرفه‌های خلط‌دار در گذر چند هفته بدون آنتی‌بیوتیک خوب می‌شوند، اما اگر بیش از سه هفته طول کشید، مراجعه به پزشک ضروری است.

بهترین توصیه از نظر متخصصان؛ نوشیدن مایعات، استفاده از آب نبات و قرص مکیدنی برای کاهش تحریک گلوست.