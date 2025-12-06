پخش زنده
امروز: -
همزمان با نزدیکشدن به شب یلدای ۱۴۰۴، طرح گسترده نظارتی تعزیرات حکومتی یزد با هدف کنترل بازار و برخورد با هرگونه تخلف صنفی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در سراسر استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد آرامش در بازار، از امروز تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ اجرا میشود.
منصور انصاری با اشاره به افزایش تقاضای شهروندان برای خرید میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار در آستانه یلدا، افزود: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی همراه با دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف، از واحدهای صنفی بازرسی خواهند کرد و با گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و فروش خارج از شبکه برخورد قاطع میشود.
وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و تأمین آرامش و اطمینان خاطر شهروندان عنوان کرد.
انصاری همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارشهای خود را از طریق سامانه اینترنتی tazirat۱۳۵.ir ثبت کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.