به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ذبیح الله مجاهد شب گذشته در پیامی از طریق ایکس اعلام کرد: متاسفانه نیرو‌های پاکستانی حملات خود را به خاک افغانستان از سرگرفته‌اند و نیرو‌های افغانستان نیز مجبور به واکنش شده‌اند.

وی افزود: این حملات در نوار مرزی اسپین‌بولدک صورت گرفت و تنش میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است این درگیری پس از ساعاتی فروکش کرده است.

چندی قبل نیز استان‌های خوست، کنر و پکتیکا هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت که براثر آن ده زن و کودک جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که هفته گذشته نشستی به میانجیگری عربستان سعودی با حضور هیئت‌های افغانستان و پاکستان برگزار شد که بدون نتیجه مشخص پایان یافت.