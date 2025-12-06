به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بهروز کاوسی رئیس هیأت تکواندو استان گفت: این دوره از رقابت‌ها از ۱۴ آذرماه آغاز شده و تا اول اسفندماه در قالب چهار هفته مسابقه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

کاوسی همچنین اظهار داشت: هفته نخست لیگ تکواندو نونهالان پسران استان، روز جمعه ۱۴ آذرماه از ساعت ۹ صبح در سالن شهید حمزه اراک برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت تکواندو استان مرکزی در پایان تأکید کرد: برگزاری لیگ‌های استانی در رده‌های پایه، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در توسعه و کشف استعداد‌های رشته تکواندو ایفا می‌کند.