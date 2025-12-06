مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از تخصیص و ابلاغ مجوز ۳۰۰ تن برنج هندی جهت تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس این مجوز، صنوف توزیعی، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند در چارچوب مقررات نسبت به جذب و خرید این محموله اقدام کنند.

وی افزود: عرضه و توزیع این میزان برنج، تحت نظارت دستگاه‌های متولی و صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی انجام خواهد شد تا فرآیند تأمین و دسترسی شهروندان با شفافیت کامل صورت گیرد.

زمانی ادامه داد: همچنین توزیع برنج‌های تخصیصی توسط مباشرین و عاملین توزیع معرفی‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود و این عاملین پس از دریافت محموله، نسبت به عرضه کالا در سطح استان اقدام خواهند کرد.

وی افزود: قیمت فروش این محصول نیز با رعایت ضوابط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در پایان، از شهروندان درخواست می‌شود برنج مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت تهیه کنند تا از اصالت کالا و رعایت قیمت مصوب اطمینان حاصل شود.