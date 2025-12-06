

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روى میز باشگاههاى غرب آسیا به میزبانی بحرین و با حضور بیش از بیست باشگاه و تعداد زیادی از بازیکنان مطرح و صاحب نام آسیایی و جهانی برگزار شد و نوشاد عالمیان لژیونر پینگ پنگ کشورمان توانست در مهمترین دیدار‌ها ژائو ژیائو و ژو کاى از چین و اویاما از ژاپن را شکست دهد و تنها بازیکن این رقابت‌ها که بدون باخت بازى هاى خود را به اتمام رساند لقب بگیرد.

ژائو جرالدو پرتغالى، آرونا از نیجریه ژیائو و ژوکاى دو بازیکن چینى و بازیکنان ژاپنى از جمله بازیکنان سرشناس حاضر در این مسابقات بودند.

در مرحله نیمه نهایى این رقابت‌ها تیم سار قطر با وجود کسب دو پیروزى توسط نوشاد عالمیان مقابل السد قطر حریف خود شکست خورد و عنوان سومى این رقابت‌ها را بدست اورد.

