متخصصان یک شرکت دانش بنیان برای برای نخستین بار در کشور، موفق شدند، نشانگر تشخیص سم آفلاتوکسین در شیر را طراحی و تولید کنند.
محدثه حاجی عبدالوهاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: آفلاتوکسینها گروهی از ترکیبات سمی هستند که توسط برخی قارچها، به ویژه گونههای آسپرژیلوس تولید میشوند.
وی گفت: آفلاتوکسینها ترکیباتی سمی هستند که توسط برخی قارچها، بهویژه گونههای آسپرژیلوس، تولید میشوند و آلودگی آنها در مواد غذایی رایج است. این سموم هنگامی که دامهای شیری (گاو، گوسفند یا بز) خوراکهای آلوده مصرف میکنند، از طریق شیر به محصولات لبنی منتقل شده و مستقیماً سلامت انسان را به خطر میاندازند
حاجی عبدالوهاب در ادامه افزود: آفلاتوکسین B۱ غالبترین شکل در محصولات آلوده به آفلاتوکسین است هنگامی که گاو، گوسفند، بز یا سایر حیوانات نشخوارکننده خوراکهای آلوده به آفلاتوکسینهای B۱ و B۲ مصرف میکنند، آفلاتوکسینهای M۱ و M۲ در نتیجه فرآیند متابولیک در کبد نشخوارکنندگان تشکیل شده و در شیر دفع میشوند.
به عبارت دیگر، انسان میتواند از طریق مصرف شیر آلوده و سایر مواد غذایی در معرض سموم قرار گیرد.
حاجی عبدالوهاب در ادامه با اشاره به طرحی و ساخت نشانگرهای آفلاتوکسین گفت: نشانگرهای تشخیص تاکنون از کشورهای اروپایی و کشور چین وارد میشد، اما بعد از چند سال تحقیق و پژوهش موفق به ساخت این نشانگرها با استفاده از فناوری نانو و بیوتکنولوژی شدیم و هم اکنون این محصول فناورانه وارد بازار شده است.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در ادامه گفت: این سم که از طریق استفاده از مواد لبنی وارد بدن انسان میشود میتواند علاوه بر مسمومیتهای زیاد و حتی آلرژیک در طولانی مدت منجرب سرطان میشود.