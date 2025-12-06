متخصصان یک شرکت دانش بنیان برای برای نخستین بار در کشور، موفق شدند، نشانگر تشخیص سم آفلاتوکسین در شیر را طراحی و تولید کنند.

محدثه حاجی عبدالوهاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: آفلاتوکسین‌ها گروهی از ترکیبات سمی هستند که توسط برخی قارچ‌ها، به ویژه گونه‌های آسپرژیلوس تولید می‌شوند.

محدثه حاجی عبدالوهاب، با اشاره به ماهیت سمی آفلاتوکسین‌ها، فرآیند ورود آن‌ها به شیر را تشریح کرد و گفت:آفلاتوکسین B۱ رایج‌ترین شکل این سم در محصولات آلوده است. هنگامی که حیوانات نشخوارکننده مانند گاو، گوسفند یا بز، خوراک‌های حاوی آفلاتوکسین‌های B۱ و B۲ را مصرف می‌کنند، این سموم در کبد آن‌ها تحت فرآیند متابولیک قرار می‌گیرند. نتیجه این فرآیند، تشکیل آفلاتوکسین‌های M۱ و M۲ است که مستقیماً در شیر دفع شده و سلامت مصرف‌کننده انسانی را تهدید می‌کنند.

به عبارت دیگر، انسان می‌تواند از طریق مصرف شیر آلوده و سایر مواد غذایی در معرض سموم قرار گیرد.

حاجی عبدالوهاب در ادامه با اشاره به طرحی و ساخت نشانگر‌های آفلاتوکسین گفت: نشانگر‌های تشخیص تاکنون از کشور‌های اروپایی و کشور چین وارد می‌شد، اما بعد از چند سال تحقیق و پژوهش موفق به ساخت این نشانگر‌ها با استفاده از فناوری نانو و بیوتکنولوژی شدیم و هم اکنون این محصول فناورانه وارد بازار شده است.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در ادامه گفت: این سم که از طریق استفاده از مواد لبنی وارد بدن انسان می‌شود می‌تواند علاوه بر مسمومیت‌های زیاد و حتی آلرژیک در طولانی مدت منجرب سرطان می‌شود.