خانه تاریخی عرب خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: خانه تاریخی عرب در شهرستان خوسف و در بافت تاریخی شهر استقرار یافته است.
شریعتیمنش افزود: فضاهای معماری این خانه از الگوهای شاخص و ارزشمند معماری منطقه است و عناصر معماری بومی و سنتی در آن همانند هشتی ورودی، حیاط، ایوان، آشپزخانه، اتاقهای تابستاننشین و زمستاننشین، بادگیر، انبار نگهداری غلات وجود دارد. در یکی از فضاها محل نصب دستگاه توبافی حرفه سنتی و بومی منطقه نیز به چشم میخورد.