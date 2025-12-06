به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: چند مکاتبه با مسئولان کشوری از جمله رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره طرح کدینگ سوخت در استان کرمان انجام دادیم تا این طرح مورد بررسی برای حذف و یا اصلاح قرار گیرد.

استاندار کرمان افزود: قرار بود مشکلات طرح کدینگ بعد از اجرا مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر لازم هست تجدیدنظر و اصلاحی صورت گیرد که این اتفاق نیفتاده است و ارزیابی برای اصلاح مشکلات و مسائلی که به دنبال داشته، اما انجام نشده است.

طالبی تصریح کرد: با وجود چند مصوبه شورای تأمین استان کرمان که از نوروز امسال تا به امروز برای اصلاح روند اجرای طرح کدینگ سوخت در استان کرمان داشته‌ایم، اما در سطح کشور توجهی به این مصوبات نکردند.

وی از درخواست دادستان کرمان به عنوان مدعی‌العموم از خود برای ارائه گزارش مربوط به آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای تأمین استان در زمینه کدینگ سوخت سخن به میان آورد و عنوان کرد: مسئولان کشوری نه‌تنها اقدامی در زمینه مصوبات شورای تأمین استان برای کدینگ نکرده‌اند بلکه پاسخ لازم را هم نداده‌اند و توپ را در زمین همدیگر انداخته‌اند.

استاندار کرمان در ادامه سخنان خود با ابراز گلایه‌مندی از دستگاه‌های کشوری به علت بی‌توجهی به طرح کدینگ سوخت در استان ابراز داشت: جدای از اینکه آیا این طرح توانسته کنترلی بر قاچاق سوخت داشته باشد یا خیر، اما کدینگ، بازی با آبروی کرمان است.

طالبی با اشاره به مشکلات طرح کدینگ در استان کرمان متذکر شد: فردی که وارد استان کرمان می‌شود و به او گفته می‌شود، نمی‌توانی سوخت‌گیری کنی، زیرا کرمانی نیستی و این امر در کرمان به‌عنوان یک استان گردشگری کشور که میزبان مزار شهید سلیمانی است و افراد برای زیارت مرقد وی به استان سفر می‌کنند، پذیرفتنی نیست و موجب اعتراض نمایندگان سایر استان‌ها در پشت تریبون مجلس هم شده است.

وی اضافه کرد: به آستانه تحمل موضوع کدینگ در استان کرمان رسیده‌ایم و مصوبه‌ای را شورای امنیت کشور داشته که این طرح در ایام بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی نباید در استان وجود داشته باشد.

استاندار کرمان تصریح کرد: این موضوع را به‌صورت قاطع عرض می‌کنم باتوجه‌به مصوبه شورای امنیت کشور قطعاً طرح کدینگ را نه‌تنها در ایام سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی نخواهیم داشت بلکه در هیچ شرایطی هم اجازه برگشت به کدینگ فعلی بعد از ایام سالگرد را نمی‌دهیم و باید به نحوی این طرح را بردارند و یا اصلاح کنند که مسافران استان مشکلی را برای حضور در کرمان و استفاده از پمپ‌بنزین‌های استان نداشته باشند.