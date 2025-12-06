پخش زنده
امروز: -
کارشناسان هواشناسی استان سمنان پیش بینی کردند روند افزایش غلظت غبار و آلایندههای جوی تا پنج روز آینده ادامه یابد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اساس نقشههای پیش یابی، با توجه به استمرار پایداری جو، غلظت غبار و آلایندههای جوی در مناطق غربی صنعتی استان سمنان بیشتر است .
با ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه، افزایش ابر، مهآلودگی و احتمال بارشهای خفیف و پراکنده در ارتفاعات و نواحی شمالی دور از انتظار نیست.
همچنین دمای هوا تا پایان هفته بین ۳ تا ۶ درجه افزایش نسبی خواهد داشت.