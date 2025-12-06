به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شرکت کنندگان در دومین دوره آزمون حفظ قرآن که در دارالقرآن چهارده معصوم آبادان برگزار شد در سه بخش خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند.

در این آزمون شرکت کنندگان از یک جزء تا قرآن کامل را حفظ بودند و محفوظات خود را در سطوح مختلف به رقابت کذاشتند.

مسئولان برگزاری این دور از مسابقات آشنایی حافظان با یکدیگر و ارتقای سطح کیفی و کمی محفوظات خود را از اهداف این دوره از مسابقات دانستند.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر هدایای ارزنده و مدرک رسمی کشوری تقدیم شد.