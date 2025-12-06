پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: سرانه تولید زباله در مرکز استان بیش از ۷۰۰ گرم در روز و از میانگین کشوری بالاتر است و باید برای مدیریت پایدار پسماند، میزان تولید آن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی اظهار کرد: کاهش سرانه تولید زباله در شهر اردبیل و هر جای دیگر جز از مسیر آموزش همگانی و فرهنگسازی عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: تفکیک زباله از مبدا و ایجاد مرکز بازیافت، نیاز اساسی اردبیل در شرایط فعلی است و موضوع تأسیس مرکز بازیافت بهعنوان مصوبهای کلیدی در کارگروه مدیریت پسماند استان مطرح شده است.
وی ادامه داد: تداوم دفن سنتی پسماند در شهرها، علاوه بر آلودگی منابع، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و باید رویکردی علمی و نوین مدیریت پسماند، جایگزین روشهای قدیمی شود.
سفیدی با بیان اینکه مدیریت نوین و علمی پسماند و بازیافت از مهمترین و بهروزترین شیوههای دفع زباله در جهان است، افزود: در بسیاری از کشورها روش دفن سنتی منسوخ شده و استفاده از ظرفیت بازیافت، اقتصاد چرخشی و بهرهگیری مجدد از مواد دورریختنی علاوه بر حفظ محیط زیست، ارزش اقتصادی قابلتوجهی دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل گفت: دفن غیراصولی پسماند علاوه بر تخریب محیط زیست، موجب آلودگی خاک و منابع آبی میشود و در درازمدت سلامت جامعه را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
او با اشاره به نقش مشارکت همگانی در تحقق مدیریت نوین پسماند گفت: تا زمانی که دستگاههای اجرایی و شهرداریها همسو نباشند و مردم در فرایند تفکیک و کاهش زباله مشارکت نکنند، هیچ برنامهای در این حوزه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.