۵۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت محورهای فریمان به مشهد و تربت جام و ۱۲ میلیارد تومان برای سد و آثار تاریخی این شهرستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با پیگیریهای مستقیم و حمایتهای قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در سفر مسئولان فریمان به تهران و گفتگو با مدیران و مسئولان کشوری، بودجه های مناسبی برای شتاب بخشی به طرح های محوری فریمان اختصاص یافت.
مهدی ناصری با اشاره به مصوبات کلان و وعدههای تحولآفرین این سفر افزود: در حوزه سلامت و تکمیل طرح های درمانی نیمه تمام در دیدار با دکتر موهبتی، معاون توسعه منابع وزارت بهداشت بودجه لازم برای تکمیل و تجهیز کلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) در مرکز شهر و همچنین تکمیل طرح های ستادی بیمارستان مصوب شد.
وی با بیان این که در حوزه راه سازی نیز با معاون وزارت راه و شهرسازی و رئیس راهداری کشور دیدار داشتیم، ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت محورهای حیاتی و تکمیل لکهگیری و روکش آسفالت محورهای فریمان-مشهد و فریمان-تربت جام و نیز راههای فرعی کله منار و بالابند اختصاص یافت و تصمیماتی نیز برای ادامه آسفالت ریزی راههای فرعی و روستایی با مشارکت مردم و استفاده از ماشین آلات راهداری گرفته شد.
ناصری گفت: موضوعات بازآفرینی شهری، اجرای نهضت ملی مسکن، آسفالت محورهای دسترسی و زیباسازی ورودیهای شهر بررسی شد و بر ایجاد وحدت رویه و اقدام جهادی برای توسعه متوازن شهرستان تأکید شد.
وی در ادامه به دستاوردهای این سفر در حوزه گردشگری پرداخت و افزود: ۱۲ میلیارد تومان برای روشنایی جاده سد و احیای آثار تاریخی در نشست با
وزیر میراث فرهنگی به تصویب رسید و بر پیگیری موضوع تکمیل خانه موزه شهید مطهری، تثبیت حریم تپههای تاریخی فرهادگرد، اعزام تیم کارشناسی و واگذاری اختیارات سرمایهگذاری در بناهای تاریخی به کارگروه ویژه با مدیریت فرماندار، از دیگر تصمیمات این جلسه مهم بود.
فرماندار فریمان به دیدار با رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اشاره کرد و گفت:در این دیدار توافقات مؤثری برای تأمین اعتبار، کمک های تجهیزاتی و تخصیص ماشین آلات به شهرداری های حوزه انتخابیه فریمان حاصل شد و در بخش دهیاری ها نیز تخصیص اعتبارات، تسهیلات و ماشینآلات مصوب شد.