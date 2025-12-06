پخش زنده
رکوردشکنی فلزات، سبزپوشی اورهسازها و عبور شاخص کل از مقاومت، هفتهای افزایشی را در بازار سرمایه رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار سرمایه هفته گذشته روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت فلزات اساسی، بازگشت معافیت صادراتی اوره و رشد شاخصهای بورسی باعث شد توجه بسیاری از سرمایهگذاران بیشتر به بازار جلب شود. این تحولات در حالی رقم خورد که سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و تغییر مسیر جریان نقدینگی، شرایط تازهای برای معاملات ایجاد کرد و انتظارها نسبت به آینده صنایع بورسی را افزایش داد.
جزئیات بیشتر در گزارش مریم فدایی؛