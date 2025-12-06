طرح انتقال آب دریای عمان به صنایع گامی مهم در صفر شدن مصرف آب فولاد مبارکه از حوضه زاینده رود را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ محمداتابک در آیین برخط افتتاح طرح انتقال آب دریا به فولاد مبارکه گفت: انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، استفاده این مجتمع از زاینده‌رود را به صفر رساند.

وی با قدردانی از فولاد مبارکه و سهامداران آن که با همت آنها شاهد تکمیل طرح هستیم، تاکید کرد: پایبندی به اسناد بالادستی توسعه ضروری است و توسعه‌های کشور لازم است بر اساس سند پیشرفتی که به تصویب دولت رسیده و در برنامه هفتم نیز بر آن تأکید شده، محقق شود. در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت چهاردهم، نگاه دریامحور و استفاده از ظرفیت‌های عظیم سواحل کشور مبنای بازنگری برنامه‌ریزی‌های صنعتی قرار گرفته است. هزینه‌هایی که امروز برای اجرای این طرح‌ها می‌شود، نتیجه جانمایی‌های گذشته است و امیدواریم در توسعه‌های آینده، این اصول از ابتدا مورد توجه همه صنایع قرار گیرد.

محمد اتابک افزود: امروز شاهد آغاز بهره‌برداری یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور هستیم؛ طرحی که نقشی اساسی در تأمین آب پایدار فلات مرکزی و صنایع حیاتی مستقر در این منطقه ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام نه‌تنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه به‌شدت می‌کاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، این طرح را گامی راهبردی برای تأمین آب پایدار فلات مرکزی و تضمینی برای استمرار تولید در صنایع حیاتی کشور دانست؛ اقدامی که به گفته وی، نقطه آغاز توسعه دریامحور و جهشی مهم در صیانت از منابع زیستی و آینده صنعت ایران است.

محمد اتابک ادامه داد: هدف ما این است که افتتاح طرح‌های سدسازی موردنیاز صنایع و همچنین توسعه صنایع بر پایه ظرفیت‌های دریا، طبق استراتژی مصوب دولت، با جدیت دنبال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با قدردانی از توجه رئیس‌جمهور به این اجرای این طرح مهم افزود: از آقای پزشکیان که برای این طرح زمان گذاشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم برکات این پروژه بزرگ، به‌ویژه برای مردم عزیز اصفهان، ملموس و پایدار باشد.