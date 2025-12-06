پخش زنده
آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریا کمی مواج خواهد بود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: روز یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در سه روز آینده افزایش دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه داریم.