آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریا کمی مواج خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: روز یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در سه روز آینده افزایش دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه داریم.