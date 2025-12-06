حملات شب گذشته ارتش پاکستان به شهرستان مرزی " اسپین بولدک " در جنوب افغانستان، چهار کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

هشت کشته و زخمی در حملات خمپاره‌ای ارتش پاکستان به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: بر اثر حملات خمپاره‌ای نیرو‌های پاکستانی به روستا‌های شهرستان اسپین بولدک قندهار، چهار نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

حال یک زن و یک مرد که در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند، وخیم گزارش شده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان در پیامی از حملات مرزبانان پاکستانی به شهرستان اسپین بولدک و واکنش متقابل مرزبانان افغان خبر داد.

این درگیری اکنون پایان یافته است.