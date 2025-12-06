به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر و همراهی گروه‌های نمایشی، بخشی از ظرفیت فروش بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در تالار‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش این مجموعه روز یکشنبه شانزدهم آذرماه به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو با ۷۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

تمامی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی می‌توانند روز یکشنبه شانزدهم آذرماه با مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی نسبت به دریافت تسهیلات تخفیف ۷۰ درصدی خرید بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه اقدام نمایند.

براساس این گزارش گیشه مجموعه تئاترشهر طبق سنوات گذشته روز‌های یکشنبه هرهفته نیز، بلیت آثار نمایشی به صحنه رفته در این مجموعه را برای دانشجویان با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رساند.

هم اکنون نمایش‌های «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «زندگی در تئاتر» به کارگرانی حبیب دانش در تالار سایه، «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی در تالار سایه، «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر در کارگاه نمایش میزبان علاقه‌مندان تئاتر هستند.