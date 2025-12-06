معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، بر لزوم اجرای کامل «دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مرز‌های زمینی کشور» مصوب ۱۳۹۵ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، عسگری بر رفع کاستی‌ها در حوزه مکان‌یابی مرزها، تأمین مالی زیرساخت‌ها و همچنین توجه به تعهدات دستگاه‌ها را از اولویت‌ها دانست و خواستار بازنگری در طرح جامع مرز خسروی و سومار شد.

رئیس کل گمرک ایران ، ضمن تاکید بر توجه کافی به دستورالعمل یاد‌شده که جزئیات کاملی برای راه‌اندازی مرز‌ها (از جمله جانمایی باسکول، پارکینگ و سالن‌ها) مشخص کرده است، اجرای کامل آن را ضروری دانست.

عسگری همچنین از تجهیز گمرک سومار به دستگاه ایکس‌ری خبر داد و افزود: با اجرایی شدن طرج جامع مرز سومار و تعیبن مکان استقرار دستگاه ایکس‌ری در این طرح، تامین و راه‌اندازی دستگاه مذکور از سوی گمرک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی، بر لزوم بازگشت به طرح جامع برای تعیین دقیق محل استقرار تجهیزات گمرک در مرز سومار و خسروی تأکید و اعلام کرد که پس از تأیید نهایی، اصلاح جانمایی باسکول‌های موجود در اسرع وقت انجام خواهد شد.

عسگری در ادامه در ارتباط با منطقه آزاد قصر‌شیرین، اعلام کرد که کد عملیاتی به این منطقه اختصاص یافته و تأکید نمود که مجوز واردات برای مناطق آزاد و ویژه قبلاً صادر شده است.

رئیس کل گمرک ایران صراحتاً بیان داشت که در مبادی ورودی و خروجی، هیچ دستگاهی نباید قبل از گمرک اقدام به اخذ عوارض نماید؛ چرا که گمرک در خط مقدم مبادی ورودی مستقر است.