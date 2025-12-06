به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: مه غلیظ صبح امروز موجب کاهش دید رانندگان در جاده‌ های اصلی و ترانزیتی استان شده است.

سرهنگ حسین میش مست افزود: علاوه بر جاده مشهد-فریمان؛ آزادراه شهید شوشتری، بزرگراه های باغچه-تربت حیدریه تا محدوده «رباط سفید» و باغچه -نیشابور تا محدوده «دیزباد» مه گرفته است.

وی گفت: رانندگی در جاده های ترانزیتی مشهد-سرخس در محدوده گردنه مزداوند و قوچان -درگز در محدوده گردنه تیوان و جاده مشهد-کلات در محدوده گردنه گوجگی به دلیل مه گرفتگی با کاهش دید همراه است.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: دیروز جمعه در مجموع ۶ فقره تصادف جرحی با ۹ مجروح و ۳۱ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داد.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.