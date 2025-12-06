پخش زنده
سخنگوی نخست وزیر پاکستان از پاسخ قاطعانه نیروهای مرزبانی ارتش این کشور به حملات مرزی افغانستان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از پایگاه خبری «خراسان دائری»؛ «مشرف زیدی» سخنگوی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: رژیم طالبان افغانستان بدون هیچ دلیلی اقدام به تیراندازی در مرز «چمن» کرده است و نیروهای مسلح پاکستان نیز بلافاصله پاسخی قاطع و شدید به این اقدام دادهاند.
وی تاکید کرد: پاکستان کاملاً هوشیار و متعهد به حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت شهروندان خود است.
این موضعگیری در حالی مطرح شده است که رسانههای منطقهای مدعی شده بودند دو طرف در گفتوگوهای اخیر ریاض درباره تمدید آتشبس میان پاکستان و افغانستان به توافق رسیدهاند.
ارتش پاکستان و رسانههای مهم پاکستان هنوز هیچ واکنشی به این درگیریهای مرزی نداشته و جزئیاتی از آن منتشر نکردهاند.