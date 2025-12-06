به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی و در برخی از مناطق ساحلی و جلگه‌ای با مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

غلامپور با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است؛ افزود: از دوشنبه شب ارتفاعات نیمه غربی با بارش پراکنده باران و برف همراه است و سه شنبه رگبار پراکنده باران را در سطح استان شاهد هستیم.

وی گفت: چهارشنبه در سواحل غربی و مرکزی بارش خفیف باران و در ارتفاعات نیمه غربی استان بارش برف پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز رامسر، جویبار و تنکابن با ۱۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.