پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران: از امروز تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی و در برخی از مناطق ساحلی و جلگهای با مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
غلامپور با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است؛ افزود: از دوشنبه شب ارتفاعات نیمه غربی با بارش پراکنده باران و برف همراه است و سه شنبه رگبار پراکنده باران را در سطح استان شاهد هستیم.
وی گفت: چهارشنبه در سواحل غربی و مرکزی بارش خفیف باران و در ارتفاعات نیمه غربی استان بارش برف پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز رامسر، جویبار و تنکابن با ۱۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.