بازدید رایگان دانشجویان و اساتید از موزههای قزوین در «روز دانشجو»
دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان میتوانند رایگان از کاخ موزه چهلستون و موزه شهر قزوین بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بر اساس اعلام معاون میراث فرهنگی کشور، دانشجویان و اساتید دانشگاه بهمناسبت «روز دانشجو» میتوانند طی ۲ روز بهصورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بازدید کنند.
بر همین اساس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام کرد: موزههای تحت پوشش اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان شامل کاخ موزه چهلستون و موزه شهر قزوین در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه به صورت رایگان میزبان دانشجویان و اساتید دانشگاهها هستند.
دانشجویان و اساتید دانشگاهها در این ایام میتوانند با ارائه کارت شناسایی مرتبط از ساعت ۹ تا ۱۷ از این موزهها بازدید کنند.
بدیهی است موزهها و امکان فرهنگیتاریخی از دستورالعملهای استانی در خصوص آلودگی هوا پیروی خواهند کرد.