پخش زنده
امروز: -
دو دانشآموز نخبه از شهرستان مروست که در رقابتهای کشوری محاسبات ذهنی موفق به کسب رتبه برتر شدهاند، با بدرقه مسئولان این شهرستان راهی مسابقات جهانی در گرجستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دو دانشآموز مروستی، امیرعلی فلاحپور و الینا شکاری، که در مسابقات کشوری محاسبات ذهنی (یوسیمس) موفق به کسب رتبه برتر شده بودند، برای حضور در مرحله جهانی این رقابتها به کشور گرجستان اعزام شدند.
این دو نخبه علمی پس از کسب موفقیت در مرحله ملی، با حضور و بدرقه جمعی از مسئولان شهرستان مروست، راهی مسابقات جهانی شدند تا در رقابت با دیگر شرکتکنندگان از کشورهای مختلف، توان محاسبات ذهنی خود را به نمایش بگذارند.
مسابقات جهانی محاسبات ذهنی (UCMAS) هر ساله با حضور برگزیدگان کشورهای مختلف برگزار میشود و فرصت ارزشمندی برای ارتقای توانمندی علمی و تقویت اعتماد به نفس نوجوانان به شمار میآید.