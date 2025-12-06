دو عنوان دختران تکواندوکار استان در پیکارهای نونهالان کشور
خبرهایی از درخشش دختران تکواندوکار استان در پیکارهای نونهالان کشور تا صف آرایی بانوان فوتسالیست گلبرگ مقابل نماینده آبادان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
نیایش اسماعیل خانلو و پانیذ کلهر در این رقابتها عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند.
تیم هیات تکواندوی استان در بخش تیمی هم چهارم شد.
این رقابتها به میزبانی کرج برگزار شد.
شکست فوتسالیستهای پردیس مقابل صدرنشین لیگ برتر
تیم پردیس قزوین در هفته هفدهم لیگ برتر مقابل گیتی پسند اصفهان با دو گل بازی را واگذار کرد.
نماینده استان با این شکست با کسب ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی باقی ماند.
تیم پردیس در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بیست و یکم آذر در هرمزگان به مصاف فولاد خواهد رفت.
صف آرایی بانوان فوتسالیست گلبرگ مقابل نماینده آبادان
تیم گلبرگ تاکستان در هفته پنجم لیگ برتر میهمان پالایش نفت آبادان است.
این بازی ساعت ۱۳ امروز در آبادان برگزار میشود.
تیم فوتسال گلبرگ تاکستان با به دست آوردن سه پیروزی و یک تساوی در جدول رده بندی ۱۰ امتیازی است.
نماینده استان در رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور قرار دارد.