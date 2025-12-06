به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رییس منابع طبیعی جیرفت گفت: آتش‌سوزی باغ‌های مرکبات روستای نراب از توابع این شهرستان که حدود ۱۰ هکتار را درگیر کرده بود مهارشد.

عبدالرضا سالاری افزود: اختلاف بین ٢ نفر از مالکان باغ‌های مرکبات نراب منجر به درگیری و ایجاد حریق عمدی شد.

وی با بیان اینکه آتش به منابع طبیعی منطقه نراب نفوذ نکرده است گفت:سه تیم منابع طبیعی به خاموش کردن آتش کمک کردند.

روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت هم گفت: آتش‌افروزان نراب بدون اغماض مجازات می‌شوند.

وی با حضور در میان مردم و باغداران آسیب‌دیده از آتش‌سوزی عمدی شب گذشته در نراب افزود: نیروی انتظامی نیز از شب گذشته در منطقه مستقر بود و پرونده حادثه به‌صورت تخصصی در حال بررسی است.

وی تاکید کرد: سلامت و امنیت مردم و باغداران نراب خط قرمز ماست و اگر کسی بخواهد آرامش جامعه را برهم بزند با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.