با حذف صورت حساب‌های کاغذی، از مشکلات متعددی از جمله ناخوانایی صورت حساب و تغییر اعداد برای کاهش مالیات و دور زدن‌های قانونی تا احتکار، قاچاق و فساد‌های اداری و سلیقه محوری جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یک ماه به پایان اعتبار فاکتور‌های کاغذی زمان باقی مانده است و از ابتدای دی، دیگر مؤدیانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند قادر به صدور صورت حساب کاغذی نخواهند بود.

انتشار این خبر، منجر به پرسش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما شد. از چرایی حذف این صورت حساب‌ها تا تاثیر آن در معاملات اقتصادی کشور.

صورت حساب‌های الکترونیک معیار اصلی مالیات ستانی‌ها می‌شود

آقای محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با صدور صورت حساب کاغذی و تأیید خریدار دیگر معیار سامانه بررسی همین صورت حساب هاست که اطلاعات ثبت شده در آن هم دقیق و قابل رصد است.

او تأکيد کرد: ابتدای اجرای این طرح فقط ۳۰ درصد از صورت حساب‌های ثبت شده در سامانه مؤدیان مورد تأیید قرار می‌گرفت، زیرا اکثر اطلاعات به درستی درج نمی‌شد به همین جهت از طرف سامانه این صورت حساب‌ها رد می‌شدند، اما در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۷ درصد صورت حساب‌های ثبت شده در سامانه مودیان تائید و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

نوری بیان کرد: به موجب اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و همچنین تکلیف زمانی بودجه امسال، از ابتدای دی دیگر مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان صدور صورت حساب کاغذی ندارند.

جریمه مشمول صادر کنندگان صورت حساب کاغذی

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مالیاتی ادامه داد: یکی از معضلاتی که با این فرآیند حل می‌شود، استرداد به موقع اعتبار مالیاتی مؤدیان بزرگ است. یعنی فرد با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با تأیید فروشنده باید مالیات خود را پس بگیرد بر همین اساس اگر صورت حساب الکترونیکی باشد فرآیند سریع‌تر و کمتر از یک ماه برای مودی اتفاق می‌افتد چه بسا برای اولین بار این فرآیند برای مودیان عملیاتی شد و کمتر از یک ماه استرداد مالیات برارزش افزوده آن‌ها انجام شد.

نزدیک شدن به تاریخ مذکور و تأکید بر تمدید نشدن آن حالا سامانه مؤدیان را یک قدم به تکمیل و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نزدیک می‌کند.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با تاکید بر اجرای این قانون از ابتدای دی، می‌گوید: مؤدیان بزرگ ما از جمله اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ دیگر از ابتدای دی نمی‌توانند صورت حساب کاغذی صادر کنند. هرچند نگرش سازمان امور مالیاتی به دور از اخذ جریمه هاست، در صورت تخطی از قانون مشمول جریمه خواهند شد.

با حذف صورت حساب‌های کاغذی، مشکلات متعددی از جمله ناخوانایی صورت حساب و تغییر اعداد برای کاهش مالیات و دور زدن‌های قانونی تا احتکار، قاچاق و فساد‌های اداری و سلیقه محوری جلو گیری خواهد شد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما