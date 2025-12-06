در ادامه گسترش فرهنگ نیک‌اندیشانه وقف در شهرستان اردکان، چهارمین وقف جدید سال ۱۴۰۴ با اهدا یک واحد تجاری به ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان از ثبت چهارمین وقف جدید این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: شش‌دانگ یک واحد تجاری به مساحت ۱۳۸ مترمربع واقع در خیابان شهید باهنر اردکان توسط واقف خیراندیش حسین کمالی وقف شد.

به گفته سید مهدی سیدی، ارزش تقریبی این ملک ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده و این وقف با نیت انجام امور خیر و حمایت از اقشار نیازمند به ثبت رسیده است. وی افزود: عواید این موقوفه در امور مختلف از جمله کمک به نیازمندان، حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت، برگزاری مراسم شب‌های احیا، قربانی عید قربان، اطعام عید غدیر، کمک به درمان بیماران کم‌بضاعت، هزینه‌های قرائت قرآن در ماه رمضان و اطعام عزاداران ظهر عاشورا هزینه خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف اردکان با قدردانی از این اقدام خداپسندانه تأکید کرد: وقف از ماندگارترین جلوه‌های خدمت اجتماعی است و گسترش آن می‌تواند به کاهش فقر، تقویت همبستگی و توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه منجر شود.

سیدی همچنین یادآور شد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون چهار موقوفه جدید در این شهرستان به ثبت رسیده که نشان از مشارکت بالای مردم اردکان در امور عام‌المنفعه دارد.