حمیدرضا صانعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بر روی نرخ بلیت هواپیما مبالغ زیادی را اعمال می‌کنیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از بلیت سفر‌های خارجی اخذ می‌شود که اخذ این مالیات در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما همانند شمشیر دولبه است تا یک مدتی باعث افزایش درآمد هوانوردی می‌شود و در توسعه فرودگاه‌ها و افزایش ایمنی تاثیر گذار است، افزود: هر چقدر هزینه‌های سفر بالا رود تقاضای سفر کاهش پیدا می‌کند و نهایتا کل درآمد کاهش می‌یابد، توسعه حمل ونقل و افزایش پرواز‌ها و عامل افزایش تقاضا است.

وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر نرخ بلیت هواپیما چرا ایجاد شده وحذف نشده است، بیان کرد: سال ۱۴۰۰ این قانون مصوب شده و دفاع خوبی صورت نگرفته، سایر مد‌های حمل ونقل از پرداخت مالیات معاف شدند، اما در حمل ونقل هوایی بدعت جدیدی گذاشته شده است؛ در سایر کشور‌ها هنگام خروج مالیات را به مسافر برمی‌گردانند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ادامه داد: با نهاد‌های مرتبط همچون سازمان امور مالیاتی و مجلس گفت‌و‌گو کردیم ادله اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر روی نرخ بلیت مخالف با قوانین ایکائو (سازمان بین الملی هوانوردی) است پذیرفتند؛ البته نیاز به دفاع بهتری دارد با تعاملی که با قانون گذار داریم امیداریم اصلاح شود.