لیگ برتر کشتی آلیش بانوان یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر کشتی آلیش بانوان یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه، با حضور ۱۰ تیم در سالن طالقانی تهران برگزار شد که در پایان، تیم تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیمهای مازندران و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.
شیدا شهریان، نایبرئیس بانوان فدراسیون کشتی، در جریان این رقابتها حضور داشت. همچنین در پایان این مسابقات از خانوادههای شهدای کشتیگیر، شهید ابراهیم هادی و شهید حاج ابوالفضل شاطری، تجلیل بعمل آمد.