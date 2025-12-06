

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل، از اجرای گسترده احکام قضایی در منطقه گلاز حوزه فعالیت مرکز جهادکشاورزی بائیجان خبر داد و گفت: در این عملیات، ۵ بنای نیمه کاره و ۲۵ پلاک تفکیکی غیرمجاز با مجموع مساحت ۱۰ هزار متر مربع قلع و قمع شد.

محمد هادی‌زاده افزود: این اقدام در چارچوب اجرای قانون حفاظت از اراضی کشاورزی و با هدف مقابله با تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در منطقه گلاز به مرحله اجرا درآمد.

او بر عزم جدی دستگاه قضایی، انتظامی و اجرایی برای صیانت از سرمایه‌های ملی و تضمین امنیت غذایی تاکید کرد و با هشدار به متصرفان و متخلفان گفت: هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، بدون اغماض و با سرعت و قاطعیت مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با متخلفان برخورد می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل افزود: نظارت و برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های کشاورزی به صورت مستمر و فعال ادامه خواهد داشت.