به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیر اجرایی پانزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت فرهنگ و ناشران کشور، امسال ۳۲۰ ناشر از سراسر ایران در کنار ناشران کرمانشاهی در پانزدهمین نمایشگاه کتاب حضور دارند و مجموعه‌ای متنوع از تازه‌ترین عناوین منتشرشده را عرضه کرده‌اند.

پیمان جسری گفت: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعدازظهر از ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است و کتاب‌ها با تخفیف ۲۰ درصدی عرضه می‌شود.

وی گفت: برای معرفی بهتر ناشران کرمانشاه، از فعالان این حوزه دعوت شده و با همکاری اتحادیه کتابفروشان، تعدادی از کتابفروشان توانمند نیز در نمایشگاه مستقر شده‌اند. هر ناشر کرمانشاهی بیش از ۲۰ عنوان از آثار منتشرشده ۲ سال اخیر خود را ارائه کرده است. بخش مهمی از آثار ناشران بومی در حوزه مشاهیر، مفاخر، ادبیات بومی و موضوعات مرتبط با کرمانشاه است.

در نمایشگاه امسال ۲ بخش در نظر گرفته شده است؛ یک بخش با سیستم فروش مرکزی و بخشی دیگر در سالن آناهیتا که ویژه ناشران کرمانشاهی است.