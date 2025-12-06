طرح ۱۵۶ میلیاردی بازیافت ایلام در آستانه اجرا
شهردار ایلام گفت: با تأمین اعتبار ۱۵۶ میلیارد تومانی، عملیات ساخت کارخانه بازیافت ایلام پس از سالها انتظار در دو هفته آینده آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «افشین مظفری» شهردار ایلام با اشاره به اینکه طرح ساخت کارخانه پسماند از مرحله مطالعاتی خارج و وارد فاز عملیاتی شده است اظهار داشت: این طرح در مجموع با برآورد اعتباری بالغ بر ۱۵۶ میلیارد تومان در دو مرحله تعریف شده است.
وی افزود: برای مرحله نخست این طرح، مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی تأمین اعتبار شده است و بر پایه برنامهریزیهای مدون، کلنگزنی و عملیات اجرایی آن طی دو هفته آینده به طور رسمی آغاز خواهد شد.
مظفری بر اهمیت «زمانبندی دقیق» در اجرای این طرح تأکید کرد و یادآور شد: بازه زمانی پیشبینی شده برای تکمیل و بهرهبرداری از کارخانه پسماند ۱۵ ماه است.
شهردار ایلام با بیان اینکه این کارخانه با بهرهگیری از فناوری روز و استانداردهای سختگیرانه محیطزیستی ساخته میشود، مطرح کرد: اجرای این طرح حجم دفن زباله و آلودگیهای ناشی از آن را بهشدت کاهش میدهد و به ارتقا شاخصهای بهداشت عمومی شهر ایلام کمک میکند.
وی تاکید کرد: همچنین این کارخانه با فعالسازی چرخه بازیافت، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای شهر خواهد شد.
روزانه میانگین ۷۷۴ تن زباله در ایلام تولید میشود که به ازای هر نفر یک کیلو و ۳۰ گرم است.
۱۱۰ مکان دفع زباله در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۰ سایت مربوط به مناطق شهری و ۹۰ سایت دیگر هم متعلق به اماکن روستایی است.