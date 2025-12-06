به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا اعزام کاروان دانش‌آموزی شهرستان نکا به مناطق عملیاتی جنوب کشور را گامی مؤثر در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل نوجوان عنوان کرد.

سرهنگ اسماعیل نادعلی، با بیان اینکه راهیان‌نور یکی از جریان‌های ماندگار و اثرگذار فرهنگی در کشور است، گفت: این اردو‌ها فرصتی است تا دانش‌آموزان از نزدیک با حقیقت مجاهدت رزمندگان، منش و روش شهدا و عظمت دفاع مقدس آشنا شوند.

وی افزود: مرحله نخست اعزام دانش‌آموزان بسیجی خواهر به مدت پنج روز انجام شد و اکنون در مرحله دوم، سه دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان پسر با همراهی راویان مجرب و آشنا به فضای دفاع مقدس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

نادعلی گفت: نسلی که تاریخ و هویت خود را بشناسد، در برابر هجمه‌های فرهنگی و تهاجمات رسانه‌ای مقاوم‌تر و بصیرتر خواهد بود. راهیان‌نور پلی میان دیروز قهرمانانه و امروز سازنده است و نقش مهمی در تربیت آینده‌سازان این سرزمین دارد.

وی در ادامه افزود: امید است این سفر معنوی با توکل بر خدا و توسل به شهدا، در دل نوجوانان ما اثری ماندگار بر جای بگذارد و چراغ راه آنان در مسیر رشد، مسئولیت‌پذیری و خدمت به میهن باشد.