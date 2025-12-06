به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرستان لنجان گفت: با تلاش شعبه ۶ شورای حل اختلاف زندان لنجان، شرایط آزادی زندانی فراهم شد.

عبدالرسول سلیمیان افزود: در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف و بنا به‌درخواست زندانی، روند پیگیری پرونده با محکومیت افزون بر ۲۲ میلیارد ریال آغاز شد.

وی ادامه داد: با برگزاری جلسات میانجی گری شورای حل اختلاف مستقر در زندان، شاکی پرونده با گذشت از مبلغ ۱۷ میلیارد ریال و خسارات تأخیر و موافقت با اعطای مهلت ۹ ماهه برای دریافت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از طلب خود، پرونده به سازش ختم شد.

سلیمیان گفت: شرایط آزادی زندانی پس از معرفی به ستاد دیه برای گرفتن وام ۲۰۰ میلیون‌تومانی و با توافق ۵۰۰ میلیون تومان فراهم شد.

رئیس زندان شهرستان لنجان تلاش برای بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد و مالی و ایجاد فرهنگ صلح و سازش را از اهداف مهم شورای حل اختلاف زندان دانست که با استعانت از خداوند متعال این روند ادامه خواهد داشت.